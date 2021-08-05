Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней местной жительницы.Она была задержана в результате оперативно-розыскных мероприятий после поступившего в полицию сообщения о пропаже имущества из квартиры местной жительницы.В ходе следствия установлено, что обвиняемая, находясь в гостях у приятельницы, увидела, как последняя, готовясь к дню рождения, примеряет ювелирные украшения. Фигурантка заметила, куда потерпевшая спрятала золото и обратила внимание на находившиеся в комоде деньги. Впоследствии в течение двух месяцев злоумышленница приходила в гости к потерпевшей и, когда хозяйка выходила из комнаты, похищала наличные и украшения, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила боле 99 000 рублей.Подозреваемая вину признала, пояснив, что часть украшений сдала в ломбард. Причиненный ущерб был возмещен.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото