В пьяной драке он до смерти забил своего знакомого.

В Петушинском районе белорус до смерти забил киргиза. Душегубу грозит 15 лет колонии.Заместитель местного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении 52-летнего гражданина Беларуси. Его подозревают в умышленном убийстве 43-летнего уроженца Кыргызстана.«С августа прошлого года они вместе трудились в Петушинском районе. В ноябре 2020 года, выпив на съёмной квартире, мужчины поссорились. На почве личной неприязни выходец из Беларуси с силой нанес своёму знакомому удары рукой в живот и в область груди, причинив последнему тяжкий вред здоровью. После избиения он лёг спать, а потерпевший скончался от полученных травм», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.Свою вину преступник признал. На него завели уголовное дело, которое передано в суд для рассмотрения.