Cопредседатель партии Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ), депутат Верховной Рады Юрий Бойко рассказал, что станет настоящей катастрофой для жителей Украины.

Cопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной Рады Юрий Бойко рассказал, что станет настоящей катастрофой для жителей Украины.Юрий Бойко сообщил, что граждане Украины задолжали за услуги ЖКХ порядка 70 миллиардов гривен. При этом власти повышают тарифы, что, по мнению парламентария, выглядит абсурдным. Депутат Рады считает, что из-за ежедневного роста цен люди живут в нищете.Также политик рассказал, что ОПЗЖ внесла в Раду несколько законопроектов, направленных на снижение тарифов на коммунальные услуги, но власть просто игнорирует эти инициативы. По мнению Бойко, необходимо ввести мораторий на повышение цен и обеспечить украинским газом предприятия. Еще нужно предоставить субсидии украинцам, которые в них нуждаются, считает парламентарий.Бойко сделал вывод: властям наплевать на проблемы жителей Незалежной. Он призвал украинцев идти на перевыборы. Мол, таким образом можно оставить разрушение в государстве и навести в нем порядок."Эта Зе-команда (команда Владимира Зеленского – Прим. ред.) живет в какой-то параллельной реальности, где нет бедности и безработицы", – цитирует оппозиционера .Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров Владимира Зеленского и его команду. Он усомнился в интеллектуальных способностях лидера Незалежной.