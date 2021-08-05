Уже не первый год жителей и гостей Селивановского района радуют целые поля красивых ярко-жёлтых подсолнухов. Цветы посажены вдоль дороги Малышево — Красная Горбатка, около деревни ..

Уже не первый год жителей и гостей Селивановского района радуют целые поля красивых ярко-жёлтых подсолнухов. Цветы посажены вдоль дороги Малышево — Красная Горбатка, около деревни Переложниково, и все, кто едет в райцентр, могут ими любоваться и, конечно, устраивать фотосессию. В прошлом году портал даже объявлял конкурс на лучшее фото в подсолнухах.Поля с золотистыми подсолнечниками принадлежат сельскохозяйственному предприятию ООО «ВПЕРЁД». , и она рассказала, как появилась эта идея.«Всё оттуда же, из мысли выделиться, из мысли понравиться, из мысли запомниться, из мысли убрать серость и внести что-то приятное для всех. И так родилась эта идея посадить подсолнухи на виду. Потому что мы их всегда сажаем, но только далеко от дороги и не все могут насладиться этим. И мне очень нравится это растение. Совершенно в нашей зоне нет похожего. Мы четыре года назад решили, что засадим 9 гектаров от Переложникова до Кольцова наши поля вдоль дороги подсолнухами. И потом стали каждый год это делать, засаживать нашиы, так мы их называем», - поделилась она.Желание сделать фото в подсолнухах организаторы приветствуют и говорят, что для этого они и делали это всё, для души, для впечатлений, для того, чтобы вспомнить зимой о лете. Финансовая сторона вопроса здесь значения не имеет, потому что поля в любом случае были бы засажены, не подсолнухами, так другими растениями, которые идут потом на корм скоту. Семена подсолнечника стоят недорого, а красоты от них гораздо больше. И 35 килограммов семечек на гектар это совсем немного.Единственный момент, который немного напрягает, почему дорожная служба не хочет сделать немного больше, чем они обычно делают. Обкашивать обочину необходимо не один, а два раза подряд, тогда подсолнечные клумбы будут выглядеть ещё лучше и аккуратнее.А зимой, кстати, часть подсолнухов, которые специально оставляют, являются отличными кормушками и служат хорошим кормом для птиц.Клумбы подсолнухов оценили и коллеги Татьяны Коробовой. Руководитель СПК «КОЛПЬ» Сергей Ушаков уже выбрал место на своей территории, где планирует посадить свои жёлтые клумбы. Отличный вариант, если подсолнухи будут приветствовать гостей и жителей и с другой стороны при въезде в район.Съёмка у коллег получилась спонтанно. Они хотели рассказать про цветы. Созвонились с Татьяной Фёдоровной, она согласилась встретиться. А когда приехали в Переложниково, то заметили, что у них появилось новое место отдыха. Те, кто знают эту активную женщину, понимают, она не любит сидеть на месте, у неё постоянно появляются идеи, которые воплощаются в жизнь. Она говорит, что чувствует определённую ответственность, потому что гости, которые приезжают в район, проезжают через Переложниково, и поэтому встречать их должна красивая ухоженная территория. И, конечно, местным жителям это тоже приятно видеть.Недавно в деревне появилась новая зона отдыха. Обкосили траву вдоль дороги и открылся великолепный вид на пруд, который давно на этом месте, но был замаскирован зеленью. Расчистить территорию помогли ребята-школьники, которые ежегодно во время летних каникул устраиваются на работу на предприятие. Появились лавочки, а на дереве поселился аист. Это место релакса, как говорит Татьяна Коробова, здесь хорошо посидеть, подумать, помечтать, полюбоваться уточками, которые так любят плавать в пруду. А местным жителям приятно видеть как хорошеет их деревня.Пока журналисты беседовали с Татьяной Фёдоровной на это место пришла пожилая пара. Оказывается муж привёл свою супругу, которая почти не выходит на улицу, чтобы показать какое красивое место получилось.Подсолнухи, конечно, цветут долго, но всё же их придётся скосить, ведь они выполняют не только декоративную функцию, но и служат кормом для животных. Поэтому, пока есть возможность, можно устроить фотосессию и запечатлеть на память всю эту красоту.