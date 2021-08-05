МЧС области сообщает: на севере региона 5-6 августа установлен 4-ый (высокий) класс пожарной опасности. Это означает, что в северных районах области жаркая погода повышает риски ЧС, связанные с

МЧС области сообщает: на севере региона 5-6 августа установлен 4-ый (высокий) класс пожарной опасности. Это означает, что в северных районах области жаркая погода повышает риски ЧС, связанные с возникновением очагов природных пожаров, в том числе природных пожаров в зоне торфяных месторождений, а также переходом огня на частные дома и хозяйственные постройки. Напоминаем, на территории области