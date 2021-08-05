В отношении жительницы Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголя

В отношении жительницы Юрьев-Польского района возбуждено уголовное дело о незаконной продаже алкоголяВ июне текущего года сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району выявили факт незаконной продажи алкоголя местной жительницей 1963 года рождения. Нарушительницу привлекли к административной ответственности и выписали штраф в размере 30 000 рублей.Несмотря на полученное наказание, женщина продолжила свой противоправный бизнес. Очередной факт незаконной реализации алкоголя полицейские задокументировали в июле.В отношении женщины отделом дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконной розничной продаже алкогольной продукции. Санкции данной статьи предусматривают максимально наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, информирует пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Фото