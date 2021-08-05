Вечером 4 августа во время следования автобуса номер «32» одному из пассажиров стало плохо.

Вечером 4 августа во время следования автобуса номер «32» одному из пассажиров стало плохо.В этот самый момент автобус как раз осуществлял движение мимо пожарно-спасательной части №3. Он остановился, и один из пассажиров-очевидцев – Евгений Теодорович – незамедлительно побежал к пожарно-спасательной части и сообщил информацию о том, что одному из пассажиров необходима первая помощь.Начальник дежурного караула Иван Игнашенков сразу же дал команду своему личному составу, и пожарные всем караулом отправились к пострадавшему. Выяснилось, что с ним произошёл эпилептический припадок. Пожарные оказали гражданину первую помощь: придержали тело от судорог, чтобы предотвратить ранение, повернули голову на бок. По прибытии «скорой» сотрудники МЧС России транспортировали мужчину в "скорую", и он был госпитализирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области .Руководство пожарно-спасательного подразделения готовит документы о поощрении личного состава: начальника караула Ивана Игнашенкова, пожарного Романа Стёгина, водителей Максима Пантелеева, Виктора Остроушко, Алексея Курепкина.