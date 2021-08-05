Центр управления регионом по Владимирской области начинает новый совместный проект - с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Работу волонтеров, занимающихся спасением пропавших без ..

Центр управления регионом по Владимирской области начинает новый совместный проект - с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Работу волонтеров, занимающихся спасением пропавших без вести людей, облегчат технологические разработки и информационная поддержка ЦУР.- Главным направлением нашего взаимодействия с ЦУР станет профилактика пропаж и в природной среде, и в городских условиях, - пояснила куратор ДПСО «ЛизаАлерт Владимирской области» Ирина Салтыковская (Мальченко). – Также с помощью системы мониторинга «Инцидент Менеджмент», которую использует ЦУР, мы будем распространять информацию о пропавших людях непосредственно во время поисковых операций. Для «ЛизаАлерт» сотрудничество с Центром управления регионом – еще одна возможность донести актуальную и точную информацию до населения, различных организаций и ведомств, органов власти.Сотрудничеством онлайн поисковики и ЦУР ограничиваться не собираются. По словам руководителя Центра управления регионом Дмитрия Лаврова, после снятия коронавирусных ограничений возможно будет проведение обучающих мероприятий офлайн на базе ЦУР и масштабных проектов профилактики, направленных на самые незащищенные слои населения – детей и пожилых людей.- Совместно с «ЛизаАлерт» мы подготовим и распространим рекомендации для граждан. Например, расскажем, что делать, если вы увидели в городе дезориентированного человека, как ему правильно помочь, - уточнил Дмитрий Лавров. – Механизмы доставки информации будут выбраны с учетом аудитории социальных сетей и цифровых технологий. Кроме того, Центр управления регионом примет участие в популяризации уже существующих полезных информационных проектов ДПСО «ЛизаАлерт Владимирской области».