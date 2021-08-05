На разработку ПСД потратят около года.

На разработку проекта строительства универсального дворца спорта во Владимире заложено 50 млн рублей. Об этом сообщил Владимир Сипягин.По словам губернатора, объект уникален тем, что спортзала на 3500 мест нет даже в соседних областях.При необходимости финансирование скорректируют. Проектно-сметную документацию подготовят в течение года. После прохождения госэкспертизы власти приступят к возведению объекта.Напомним, что участок, на котором появится спорткомплекс недавно передан из собственности ДОМ.РФ в ведение Белого дома.На земле площадью 5,8 га планируется построить три корпуса спортивного комплекса с ареной на 3500 зрителей и сопутствующей инфраструктурой. Проект предполагает создание открытых площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола, скейтпарка и амфитеатра. Предусмотрено строительство гостиницы для спортсменов.Рядом возведут школу на 1000 мест, пять детских садов и жильё.Ранее Владимир Владимирович отмечал, что новый спортивный объект вместе с учреждениями образования и другими постройками образуют «суперсовременный район». Его площадь составит около 12 гектаров.