Сотрудники МЧС оказали помощь пассажиру владимирского автобуса, у которого резко ухудшилось самочувствие. В автобусе №32 у мужчины произошёл приступ эпилепсии. Как сообщает пресс-служба ..

Сотрудники МЧС оказали помощь пассажиру владимирского автобуса, у которого резко ухудшилось самочувствие. В автобусе №32 у мужчины произошёл приступ эпилепсии.Как сообщает пресс-служба МЧС, в этот самый момент автобус ехал мимо пожарно-спасательной части №3. Он остановился, и один из очевидцев – Евгений Теодорович – незамедлительно побежал к ПСЧ, где попросил помощи у спасателей.Начальник дежурного караула Иван Игнашенков направил коллег к пострадавшему. Выяснилось, что с ним произошёл эпилептический припадок. Пожарные придержали тело от судорог, чтобы предотвратить ранение, повернули голову на бок. По прибытии «скорой» сотрудники МЧС перенесли мужчину в карету. Он был госпитализирован.Начальника караула Ивана Игнашенкова, пожарного Романа Стёгина, водителей Максима Пантелеева, Виктора Остроушко, Алексея Курепкина обещали поощрить.