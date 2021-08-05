Приступ эпилепсии в общественном транспорте города Владимира. Пассажиру стало плохо в автобусе № 32. Тот как раз проезжал мимо пожарно-спасательной части. Владимирские пожарные не остались

Приступ эпилепсии в общественном транспорте города Владимира. Пассажиру стало плохо в автобусе № 32. Тот как раз проезжал мимо пожарно-спасательной части. Владимирские пожарные не остались равнодушны к экстремальной ситуации и оказали первую помощь мужчине. Когда выяснилось, что у него эпилептический припадок – пожарные предотвратили ранения, которые можно получить во время судорог; повернули голову на бок.