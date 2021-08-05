Приступ эпилепсии в общественном транспорте города Владимира. Пассажиру стало плохо в автобусе № 32. Тот как раз проезжал мимо пожарно-спасательной части. Владимирские пожарные не остались
<a href="https://33live.ru/novosti/05-08-2021-vo-vladimire-sotrudniki-mchs-pomogli-passazhiru-s-epilepsiej.html" target="_blank">Во Владимире сотрудники МЧС помогли пассажиру с эпилепсией</a> - Приступ эпилепсии в общественном транспорте города Владимира. Пассажиру стало плохо в автобусе № 32. Тот как раз проезжал мимо пожарно-спасательной части. Владимирские пожарные не остались
[url=https://33live.ru/novosti/05-08-2021-vo-vladimire-sotrudniki-mchs-pomogli-passazhiru-s-epilepsiej.html]Во Владимире сотрудники МЧС помогли пассажиру с эпилепсией[/url] - Приступ эпилепсии в общественном транспорте города Владимира. Пассажиру стало плохо в автобусе № 32. Тот как раз проезжал мимо пожарно-спасательной части. Владимирские пожарные не остались