Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков, вертолётную площадку планируется ввести в эксплуатацию в середине августа.

Как сообщил заместитель главного врача Областной детской клинической больницы по технике Владимир Баскаков, вертолётную площадку планируется ввести в эксплуатацию в середине августа.При этом первые вылеты начнут осуществляться не ранее октября. Медицинскому учреждению предстоит разработать аэронавигационный паспорт посадочной площадки.Площадь объекта санавиации – 30х30 м. Его технические характеристики предусматривают эксплуатацию как в дневное, так и в ночное время. Площадка оснащена системой освещения и сигнальными маяками.Это уже вторая по счёту вертолётная площадка, построенная для нужд владимирской санавиации. в октябре прошлого года на территории Областной клинической больницы. В 2020-2021 годах владимирская авиамедицинская бригада совершила 67 вылетов. По воздуху было эвакуировано двое детей, один из которых новорождённый.Авиамедицинские вылеты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолётные системы». Специализированный вертолёт оснащён всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.