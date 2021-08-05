По результатам опроса 80% детей изъявили желание вернуться на базу отдыха.
Во владимирских детских лагерях «Дружба» и «Икар» стартовала третья смена. За лето в загородных учреждениях отдохнули 1589 школьников.
Одним из центральных событий сезона в ДЮЦО «Дружба» стало его , которое отмечалось во время второй смены.
Вторая смена в «Икаре» была творческой. Ребята участвовали в ярмарке «Город мастеров», фестивале видеороликов «Ералаш», различных конкурсах и программах.
Заключительная смена — социо-культурная: всем участникам предоставлена возможность построить город своей мечты.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса загрузка лагерей не превышает 75%.
«Обеспечена дезинфекция и проверка педагогов. За июнь и июль в ДЮЦО не выявлено случаев заражения ковидом», - заверили в пресс-службе владимирской мэрии.
По результатам опроса 80% детей изъявили желание вернуться на базу отдыха.