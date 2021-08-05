Сотрудники полиции и специалисты экспертного центра «Движение без опасности» провели занятие со школьниками города Мурома.

Во Владимирской области сотрудники полиции и специалисты экспертного центра «Движение без опасности» продолжают проводить мероприятия в рамках социальной кампании «Твой ход! Пешеход». Накануне было организовано тематическое занятие со школьниками города Мурома.Используя специальный реквизит, организаторы напомнили юным участникам движения о важности соблюдения Правил дорожного движения. Обращаясь к ребятам, полицейские и эксперты акцентировали внимание на правилах безопасности, которым должны следовать пешеходы. Также школьникам напомнили о пользе применения средств пассивной защиты при управлении велосипедами или другими средствами мобильности.Мальчишки и девчонки задали гостям вопросы, в том числе касающиеся правил перевозки несовершеннолетних в автомобилях и «дорожных ловушках».В завершение мероприятия все участники получили памятные подарки.