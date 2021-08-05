Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это на треть меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Чуть более половины поступивших от жителей региона жалоб касалось деятельности банков. Их количество по сравнению с I полугодием 2020 года сократилось на 43% и составило 376 обращений. Снижение количества жалоб более чем в два раза продемонстрировало потребительское кредитование (157 обращений), в три раза ─ ипотечное кредитование (38 жалоб). При этом владимирцы стали чаще жаловаться действия кибермошенников, в результате которых люди теряли свои деньги (25 обращений).Число жалоб на страховые компании выросло на 18%, до 104 обращений. Рост продемонстрировали обращения по неверному начислению коэффициента «бонус-малус», который устанавливается исходя из стажа водителя с учетом безаварийного стиля управления авто.Жалобы на микрофинансовые организации также увеличились на 27% и составили 116 обращений. Чаще всего у владимирцев возникали вопросы по требованиям МФО, связанным с возвратом задолженности. Многие уже знают, что законодательно запрещено любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, соседями или иными третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности, без письменного согласия указанных лиц. Владимирцы защищают свои права и используют все возможные ресурсы.Существенное снижение недовольства владимирцев отмечено на рынке кредитно-потребительских кооперативов: всего 6 жалоб против 34 годом ранее.«Из поданных обращений владимирцев ушли темы, возникшие в начале пандемии: жалобы на невозможность выполнять обязательства по кредиту, требования реструктуризации кредита или «кредитных каникул». Жителей региона стали больше беспокоить телефонное мошенничество и деятельность нелегальных кредиторов.Подобная информация важна для Банка России, так как она является основанием для проверки и возможного включения компании в . Свое обращение или жалобу владимирцы могут направить в электронном виде через на сайте Банка России .Также можно воспользоваться телефоном горячей линии 8(800)300-3000 или направить письменное обращение по почте на адрес: 600000, г. Владимир, Почтовый переулок, дом 2», ─ пояснила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.