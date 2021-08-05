На три меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 44 254. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 52 заболевших за сутки). Вчера прибавка

На три меньше, чем накануне. Всего выявленных случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе уже 44 254. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 52 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 50. Всего с начала пандемии в областном центре уже 10 450 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 10 450 случаев