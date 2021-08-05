Регион занимает 12 место по проценту использования препаратов.

В Белом доме состоялось очередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Власти обсудили темпы вакцинации населения и вопросы поставки препаратов.«Нам поставили долгожданные 23 224 дозы однокомпонентного препарата «Спутник Лайт». Мы сейчас занимаем 12 место по проценту использования вакцины. На следующей неделе в регион поступит около 40 000 инъекций», - отметил Владимир Сипягин.Губернатор поручил ускорить иммунизацию персонала гостиниц, чтобы бизнес хотя бы к концу турсезона компенсировал потери. Для этого в Суздальский район«Возобновление проведения мероприятий на открытом воздухе пока откладывается. Несмотря на то, что коэффициент распространения заболевания упал ниже среднероссийоского – смягчение ограничений произойдёт только после стабилизации эпидемической ситуации», - подчеркнул глава региона.Владимир Владимирович проинформирован о том, что ковидарии забиты на 80%.«Медики говорят, что в эту волну люди болеют дольше. Слушаем специалистов. Пока держимся», - резюмировал он.