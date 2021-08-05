Постановлением Камешковского районного суда Владимирской области Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» признано виновным в порче земель в результате нарушения правил обрашения с опасным для здоровья людей и окружающей среды веществом.

Постановлением Камешковского районного суда Владимирской области Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» признано виновным в порче земель в результате нарушения правил обрашения с опасным для здоровья людей и окружающей среды веществом.Как установлено судом, 16 ноября 2020 года в 18 часов 30 минут в районе перегона между станциями Новки – 1 и Камешково установлен факт разлива мазута в результате схода с рельсовых путей 34 вагонов. Что повлекло за собой порчу земель, сообщила пресс-служба Камешковского городского суда.Суд, установив факт совершения юридическим лицом указанного административного правонарушения, с учетом обстоятельства, смягчающего ответственность ( совершенного правонарушения), назначил обществу наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.Напомним, .