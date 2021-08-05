В поселении Десеновское наконец начал решаться проблемный вопрос о благоустройстве лесной зоны и набережной рядом жилым комплексом Андерсен. Руководство столицы по просьбам жителей обустраивает прогулочное пространство, которое при создании ЖК обещал застройщик, но не справился с обязательствами.
В поселении Десеновское наконец начал решаться проблемный вопрос о благоустройстве лесной зоны и набережной рядом жилым комплексом Андерсен. Руководство столицы по просьбам жителей обустраивает прогулочное пространство, которое при создании ЖК обещал застройщик, но не справился с обязательствами.
Эта история длится уже не первый год. Новоселы приобретали квартиры в ЖК Андерсен на условиях, что рядом с их домами будет благоустроенная озелененная территория, которая охватит лесной массив и набережную реки Десна. Однако как это порой случается, обещания не были исполнены, а некоторое время назад и вовсе ситуация зашла в тупик и пошли разговоры о банкротстве застройщика.
Примечательно, что при содействии депутатов, которые представляют ТиНАО в Госдуме РФ и Мосговской городской Думе удалось согласовать на уровне правительства города оптимальное решение. Реализация проекта по благоустройству территории рядом с ЖК Андерсен стартовало в 2021 году и до конца текущего года будет завершено. Объект открыт для общественных инспекций, и жители неоднократно посещали площадку проведения работ, чтобы убедиться, что создание сети пешеходных дорожек и другие работы укладываются в график.
Со стороны реки уже расчищена и распланирована территория, – сообщает Тимур Ахметвалеев, руководитель проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь, который реализуется АНО ЦПГИ Гражданское развитие при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы. – Уже идет обустройство сети пешеходных тропинок и велосипедных дорожек – притом с упором на использование экологичных материалов (например, щепы деревьев и пней, оставшейся после санитарных работ в лесном массиве). Бригады рабочих формируют основания под спортивную и мангальные зоны. Спортплощадка уже огорожена. До конца 2021 года лесной массив и набережная будут обустроены. В планах: установить на благоустроенной территории камеры видеонаблюдения.
Тимур Ахметвалеев отмечает, что история парковой зоны в ЖК Андерсен далеко не первый и не единственный прецедент, когда власти столицы приходят на выручку жителям, принимая на себя неисполненные обязательства застройщиков. Жалобы жителей на то, что при заселении в новый ЖК дела обстоят не так как на рекламных буклетах – не редкий случай, – отмечает эксперт. – Тут велик субъективный фактор: глядя на визуализацию проекта ЖК, человек себе представляет идеальную картинку, а на деле многое зависит от самих жильцов, от выбора управляющей компании. То же касается и парковых зон ТиНАО, обустройством которых сейчас активно занимается город. Тем не менее, встречаются вопиющие случаи нарушения взятых обязательств, и я рад, что городские власти не просто сурово контролируют действия застройщиков, но и приходят на выручку жителям.
Руководитель проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь напомнил, что 49% территории Москвы составляют озелененные территории, притом 34% площади современной Москвы занимают естественные лесные зоны, поля, водоемы. Работа по обустройству в лесных зонах парковых пространств, по мнению Тимура Ахметвалеева, проводится с учетом двух важнейших факторов: во-первых, она помогает городу бережно осваивать зеленые пространства (которые, например, непроходимы из-за палых веток и куртарников, подтапливаются), открывая их людям. Во-вторых, внедрение паркового формата позволяет защитить леса, закрепив за ними статус неприкосновенного зеленого запаса столицы.
В рамках проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь создан краеведческий портал newmoscow.life на котором все желающие могут ознакомиться с достопримечательностями Новой Москвы. Также на портале можно принять участие в конкурсе видеопрезентаций о достопримечательностях и точках притяжения ТиНАО.
Проект Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь реализуется Автономной некоммерческой организацией Центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы.