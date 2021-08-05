В поселении Десеновское наконец начал решаться проблемный вопрос о благоустройстве лесной зоны и набережной рядом жилым комплексом Андерсен. Руководство столицы по просьбам жителей обустраивает прогулочное пространство, которое при создании ЖК обещал застройщик, но не справился с обязательствами.

В поселении Десеновское наконец начал решаться проблемный вопрос о благоустройстве лесной зоны и набережной рядом жилым комплексом Андерсен. Руководство столицы по просьбам жителей обустраивает прогулочное пространство, которое при создании ЖК обещал застройщик, но не справился с обязательствами.Эта история длится уже не первый год. Новоселы приобретали квартиры в ЖК Андерсен на условиях, что рядом с их домами будет благоустроенная озелененная территория, которая охватит лесной массив и набережную реки Десна. Однако как это порой случается, обещания не были исполнены, а некоторое время назад и вовсе ситуация зашла в тупик и пошли разговоры о банкротстве застройщика.Примечательно, что при содействии депутатов, которые представляют ТиНАО в Госдуме РФ и Мосговской городской Думе удалось согласовать на уровне правительства города оптимальное решение. Реализация проекта по благоустройству территории рядом с ЖК Андерсен стартовало в 2021 году и до конца текущего года будет завершено. Объект открыт для общественных инспекций, и жители неоднократно посещали площадку проведения работ, чтобы убедиться, что создание сети пешеходных дорожек и другие работы укладываются в график.Со стороны реки уже расчищена и распланирована территория, – сообщает Тимур Ахметвалеев, руководитель проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь, который реализуется АНО ЦПГИ Гражданское развитие при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы. – Уже идет обустройство сети пешеходных тропинок и велосипедных дорожек – притом с упором на использование экологичных материалов (например, щепы деревьев и пней, оставшейся после санитарных работ в лесном массиве). Бригады рабочих формируют основания под спортивную и мангальные зоны. Спортплощадка уже огорожена. До конца 2021 года лесной массив и набережная будут обустроены. В планах: установить на благоустроенной территории камеры видеонаблюдения.Тимур Ахметвалеев отмечает, что история парковой зоны в ЖК Андерсен далеко не первый и не единственный прецедент, когда власти столицы приходят на выручку жителям, принимая на себя неисполненные обязательства застройщиков. Жалобы жителей на то, что при заселении в новый ЖК дела обстоят не так как на рекламных буклетах – не редкий случай, – отмечает эксперт. – Тут велик субъективный фактор: глядя на визуализацию проекта ЖК, человек себе представляет идеальную картинку, а на деле многое зависит от самих жильцов, от выбора управляющей компании. То же касается и парковых зон ТиНАО, обустройством которых сейчас активно занимается город. Тем не менее, встречаются вопиющие случаи нарушения взятых обязательств, и я рад, что городские власти не просто сурово контролируют действия застройщиков, но и приходят на выручку жителям.Руководитель проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь напомнил, что 49% территории Москвы составляют озелененные территории, притом 34% площади современной Москвы занимают естественные лесные зоны, поля, водоемы. Работа по обустройству в лесных зонах парковых пространств, по мнению Тимура Ахметвалеева, проводится с учетом двух важнейших факторов: во-первых, она помогает городу бережно осваивать зеленые пространства (которые, например, непроходимы из-за палых веток и куртарников, подтапливаются), открывая их людям. Во-вторых, внедрение паркового формата позволяет защитить леса, закрепив за ними статус неприкосновенного зеленого запаса столицы.В рамках проекта Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь создан краеведческий портал newmoscow.life на котором все желающие могут ознакомиться с достопримечательностями Новой Москвы. Также на портале можно принять участие в конкурсе видеопрезентаций о достопримечательностях и точках притяжения ТиНАО.Проект Новая Москва. Живу. Люблю. Горжусь реализуется Автономной некоммерческой организацией Центр поддержки гражданских инициатив Гражданское развитие благодаря финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы по результатам победы в конкурсе грантов Мэра Москвы.