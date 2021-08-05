«Росавтодор» начал процесс изъятия земельных участков под строительство трассы М‑12.

«Росавтодор» начал процесс изъятия земельных участков под строительство трассы М‑12.В Муромский городской суд поступило исковое заявление от ГК «Российские автомобильные дороги» к местному жителю о принудительном отборе объекта недвижимости.В обоснование исковых требований указано, что истец реализует проект «Скоростная автомобильная дорога "Москва – Нижний Новгород – Казань". Земельные участки, принадлежащие ответчику, расположены в границах нахождения указанной скоростной автодороги, поэтому, в соответствии с распоряжением Федерального дорожного агентства, подлежит изъятию. Компенсацию за потерю имущества местный житель получит из федерального бюджета.Напомним, что трасса М‑12 пройдет по территории Владимирской области. Завершить дорожные работы в 33 регионе «Росавтодор» планирует в 2023 году.