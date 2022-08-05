Директор департамента здравоохранения Владимирской области ответил на важные вопросы.

В четверг, 5 августа, на онлайн-площадке Центра управления регионом прошла прямая линия с Артемом Осиповым, директором департамента здравоохранения. Глава облздрава рассказал, как решается кадровый вопрос, где строятся поликлиники, что с лекарственным обеспечением. Не обошли стороной и новую волну ковида.По словам Артема Осипова, определенные проблемы с медицинскими кадрами наблюдаются по всей России, а количество бюджетных мест в вузы едва покрывает потребность, которая формируется в системе.«Проблема существует и во Владимирской области. Решение ее формируется в двух ключах: привлечение медицинских кадров и их удержание. Практика привлечения медицинских кадров в регион была оценена даже на федеральном уровне в части ее эффективности. Нас поддерживает и Минздрав. Ежегодно увеличивается количество целевых мест для ординаторов и студентов», - рассказал Осипов.Большую роль здесь, по словам директора облздрава, играет возраст. В целом медицинская отрасль Владимирской области немолода. Удержание молодых специалистов на рабочих местах – это большая задача, которая ставится и министром здравоохранения в целом по стране, и губернатором Владимирской области.«В ходе рабочих встреч мы определили два принципиальных момента: развитие ипотечной программы и рост заработной платы. Мое мнение – отдельные сегменты системы здравоохранения должны быть вовлечены в дополнительное финансирование со стороны субъекта. И в первую очередь, это скорая медицинская помощь», - заявил Артем Осипов.Кстати, во Владимирской области уже действует ряд программ по предоставлению медикам государственного жилья. Некоторые муниципалитеты активно ведут эту роботу: программы есть в Гусевском, Вязниковском, Собинском районах. Здесь арендное жилье предоставляется для привлечения сотрудников в районную больницу.Кадровый вопрос влияет и на другую проблему владимирского здравоохранения – лекарственное обеспечение. Как отметил глава областного департамента здравоохранения, без правильных, компетентных людей на местах наладить выдачу льготных лекарств не получится.«Мы укомплектовали наш отдел лекарственного обеспечения. Там формируется грамотная и нацеленная на результат команда. Но людей все равно не хватает, поэтом у дополнительно мы работаем с МИАЦ, центром общественного здоровья, формируем рабочие группы аналитиков для того, чтобы и закупочный процесс и отпуск лекарственных препаратов шел максимально планомерно», - сказал Осипов.В этом году во Владимирской области увеличилось количество пользователей льготой среди больных онкологическими заболеваниями. По числу получателей дорогостоящих противоопухолевых препаратов мы приросли в полтора раза. В два раза вырос отпуск льготных лекарств диабетикам.В регионе создана информационная база, где сотрудник может в режиме онлайн видеть движение препарата, а также муниципалитет, где ощущается острая нехватка лекарственного средства. Из нововведений этого года – на системном уровне налажен механизм перераспределения лекарств между муниципалитетами.«Да, мы знаем о существующих проблемах, о том, что не всегда получается в один день взять необходимый препарат, но мы продолжаем выстраивать логистику. Налаживаем процессы через своих партнеров в аптечных сетях», - заявил Артем Осипов.Глава облздрава напомнил, что в 80% случаев проблема с выдачей льготных лекарств решается на уровне медицинской организации. Если проблема не решается на уровне главного врача, помогут в департаменте здравоохранения, где на горячую линию по лекарственному обеспечению привлечены дополнительные сотрудники и техника. В скором времени заработает чат по вопросам выдачи препаратов.Владимирская область активно принимает участие в программе модернизации первичного звена здравоохранения. В ее рамках, благодаря федеральному софинансированию, идет реконструкция больницы в Мелехово и строительство поликлиники Струнино, готовятся документы на строительство новой поликлиники в Собинке. В следующем году начнется строительство новой взрослой поликлиники в Суздале. В регионе есть и объекты, которые строятся исключительно на региональные деньги. Например, детская поликлиника в Муроме.Будучи по первому образованию детским анестезиологом-реаниматологом и неонатологом Артем Осипов понимает важность развития этих направлений во Владимирской области.«Есть объективное состояние длительного недофинансирования этих двух направлений. Я думаю, что у нас случится технологический прорыв в части обслуживания рожениц по востоку нашей области: Ковров Вязники, Камешки, когда мы завершим строительство акушерского корпуса в Коврове. Корпус практически уже готов, идет монтаж оборудования», - рассказал Осипов.Число заболевших коронавирусом продолжает расти. По словам директора департамента здравоохранения, началась новая волна ковида.В связи с ростом заболеваемости в учреждениях здравоохранения региона начали разворачивать койки для больных коронавирусом.Пока их открыто 125 и этого хватает. Сейчас самым крупным госпиталем в регионе остаётся городская больница №6 Владимира с развернутыми койками для оказания реанимационной помощи пациентам.«На прошлой неделе мы вновь открыли койки для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Муроме, Коврове, Петушках, Собинке и Гусь-Хрустальном. Пока мы укладываемся в 125 коек»,- подчеркнул Осипов.Пока же глава ведомства призвал жителей региона воспользоваться возможностью простимулировать свой иммунитет и пройти ревакцинацию. А тем, кто еще не привился, обязательно пройти процедуру. Как отметил Артем Осипов, вакцинация уже доказала свою высокую эффективность в борьбе с коронавирусом.«Все вакцины с сохранным сроком годности, согласно общепринятой мировой практики сроки годности вакцины были продлены на срок от 3 до 6 месяцев», - отметил глава облздрава.