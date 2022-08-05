Он погиб 16 мая при миномётном обстреле командного пункта под Мариуполем.

В Вязниках Александр Авдеев вручил Орден мужества родным майора Антона Морозова, погибшего на Украине. Награда передана матери офицера Ольге Морозовой.Антон Александрович окончил Рязанское высшее военно-десантное командное училище. Военный участвовал в боевых действиях на территории Сирии и миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Отмечен рядом государственных наград.На Украине он был с первых дней СВО. Погиб 16 мая при миномётном обстреле командного пункта под Мариуполем.