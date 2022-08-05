Он пробудет в СИЗО до 13 сентября.

Подозреваемому во взятке бывшему заместителю главы администрации Петушинского района Александру Безлепкину продлили арест. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.По версии следствия, в октябре 2018 года за содействие при заключении контрактов на поставку продуктов питания в детские сады и школы, а также за попустительство при контроле за выполнением обязательств, он получил от коммерсанта мзду в размере 200 тысяч рублей.«В рамках договорённости с предпринимателем заключено более 10 договоров на общую сумму свыше 9 млн рублей. Свою вину чиновник не признал», - уточнили в пресс-службе Следкома при возбуждении уголовного дела.В середине марта чиновника арестовали. На днях следователь ходатайствовал о продлении срока содержания обвиняемого в СИЗО. Адвокаты просили изменить ранее избранную меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Однако судья оставил фигуранта под арестом до 13 сентября.