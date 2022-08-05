Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о своей причастности к вербовке заключенных в ряды участников СВО. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании Конкорд.

Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал о своей причастности к вербовке заключенных в ряды участников СВО. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".Ранее ряд изданий утверждали, что бизнесмен в составе "ЧВК Вагнера" якобы приезжал с визитом в колонии Ярославской, Новгородской и Рязанской областей, убеждая заключенных принять добровольное участие в спецоперации ВС РФ на Украине."Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях с 1979 по 1990 год. Все уже не вспомнить, прошло 40 с лишним лет. Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые пропали, другие же поумнели и работают на благо своей страны. У нас на Руси традиция такая, если мальчик безобразничает – через наказание сделать из него мужчину, а у вас пиндосов – сделать из него женщину", — объяснил Евгений Пригожин.Напомним, предприниматель на издание The Guardian и британское правительство за распространение фейковой информации о себе в медиапространстве.