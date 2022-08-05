Почётный гражданин Юрьев-Польского и актриса Владимирского драмтеатра получат награды за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетний добросовестный труд.

Юрия Опарина и Жанну Хрулёву наградят медалями «За заслуги перед Владимирской областью». Указ подписал врио губернатора.Почётный гражданин Юрьев-Польского и актриса Владимирского драмтеатра получат награды за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетний добросовестный труд.