Всего Сергей Князев пробудет в СИЗО почти полгода, то есть, как минимум, до 7 октября.

Бывшему директору ГУП ВО «Владимирское карьероуправление» продлили арест. Об этом рассказали в Октябрьском районном суде.По СУ СК, экс-руководитель продавал налево добытый и переработанный известняк и щебень. В 2020-2021 годах инертные материалы реализовывались различным коммерческим фирмам по заниженным ценам. Предприятию причинён ущерб на сумму более 80 млн рублей.Мужчину задержали утром 11 апреля. Дома у подозреваемого и лиц из его окружения проведены обыски. Позднее его арестовали.На днях в суд поступило ходатайство от УМВД. Следователь просил оставить фигуранта в камере. Сторона защиты возражала против продления их подопечному срока содержания под стражей. Адвокат просил отправить клиента под домашний арест.В итоге судья продлил арест на два месяца. Всего Сергей Князев пробудет в СИЗО почти полгода, то есть, как минимум, до 7 октября.