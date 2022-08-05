Об этом сообщили во время круглого стола по проблемам сельского хозяйства, состоявшегося в администрации Владимирской области.

Председатель аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин намерен обратиться в Генпрокуратуру из-за расширения гридинского карьера за счёт сельхозземель. Об этом сообщили во время круглого стола по проблемам сельского хозяйства, состоявшегося в администрации Владимирской области.Историю с добычей полезных ископаемых в Судогодском районе подняли жители региона. Они протестовали, жаловались в прокуратуру, но карьер продолжал разрастаться. Плодородная почва увозится в неизвестном направлении. Местное население говорит, что власти не реагируют на их обращения должным образом.Узнав о проблеме, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам, академик Владимир Кашин пообещал обратиться в генпрокуратуру. Надзорное ведомство проверит имеются ли случаи нарушения законодательства. К слову, заявление также рассматривает прокуратура Владимирской области. Ответа пока не последовало.