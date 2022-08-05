Это Волгоград, Воронеж, Пенза, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск.

Компания IKEA, проводящая распродажу стоков магазинов, расширила зону доставки на 10 городов России, где она не присутствует. Об этом говорится на сайте компании."Также доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск", - говорится на сайте.Ранее доставка осуществлялась в города, где есть магазины IKEA, - Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа.