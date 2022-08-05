Разработчик рассказал о технологических новинках выборов муниципальных депутатов в Москве.

Разработчик рассказал о технологических новинках выборов муниципальных депутатов в Москве.В российской столице уже стартовала подготовка к осенней избирательной кампании. Муниципальных депутатов в Москве будут выбирать с 9 по 11 сентября. Отдать свой голос жители районов смогут как при посещении избирательных участков, так и прямо из дома.В столице применят систему дистанционного электронного голосования. Будут использоваться и другие цифровые нововведения. О технологических новинках столичной избирательной кампании рассказали сами разработчики.Так, система ДЭГ будет работать в упрощенном формате. Кроме того, организаторы составят электронный список избирателей. Проголосовать дистанционно можно будет на портале mos.ru. Для этого нужно обладать только активным избирательным правом и полной учетной записью. Предварительная регистрация больше не потребуется.О новых аспектах цифровых выборов в Москве рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко. Он подчеркнул, что избирательная система города движется по эволюционному пути."Первое видимое улучшение – теперь на электронное голосование не надо подавать заявки, все данные в рамках общей процедуры подготовки списков загружаются в электронный список и человеку приходит соответствующее уведомление", – отметил чиновник.Второй плюс системы, по его словам заключается в снижении нагрузки на избирательные комиссии, которым не придется перепроверять данные за счет электронного списка. Также эксперт рассказал о третьем нововведении: цифровой контроль не допустит повторного голосования.