5 августа региональный Избирком зарегистрировал на выборы губернатора Антона Сидорко (КПРФ), ставшего пятым кандидатом, допущенным борьбы за пост главы Владимирской области. «Рабочая

5 августа региональный Избирком зарегистрировал на выборы губернатора Антона Сидорко (КПРФ), ставшего пятым кандидатом, допущенным борьбы за пост главы Владимирской области. «Рабочая группа по приему и проверке избирательных документов, представленных кандидатами в Избирательную комиссию Владимирской области, установила, что все подписи депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидата достоверны», – сообщили в облизбиркоме. Только одна