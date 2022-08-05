Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) была основана в 1939 году.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) была основана в 1939 году.В 2022 году Выставке достижений народного хозяйства исполняется 83 года. Это место – один из главных музейных, развлекательных, спортивных парков страны, являетсяобъектом культурного наследия. Его посещают миллионы людей. На ВДНХ можно увидеть 49 объектов культурного наследия: например, исторические павильоны и фонтаны.В Москве отмечать 83-летие знаменитого комплекса будут 6 и 7 августа. Запланированы выступления музыкантов, костюмированные парады, спортивные активности, познавательные экскурсии, обучающие лекции и многое другое. На ВДНХ пройдет 200 мероприятий. Большинство из них бесплатные, однако для посещения необходима предварительная регистрация.Например, в субботу, 6 августа, вдоль широкой улицы будут работать шесть праздничных площадок, посвященных определенному историческому периоду ВДНХ. С 12:00 до 20:00 будут выступать актеры театра и артисты цирка. На одной из площадок состоятся танцевальные шоу.В этот же день по Центральной аллее от павильона № 1 до фонтана"Каменный цветок" пройдут костюмированные парады, в которых могут принять участие все желающие. Начало в 15:00, 17:00 и 19:00.На выводном круге Центра национальных конных традиций выступят всадники Кремлевской школы верховой езды. Представление начнется в 17:00. А в 20:30 возле павильона № 1 начнется праздничный концерт "Сквозь время". На сцене выступят знаменитые артисты и коллективы – например, группа "Самоцветы".На воскресенье, 7 августа, запланировано выступление группы Elena et les garçons. Оно пройдет на крыше павильона "Рабочий и колхозница". Музыканты исполнят песни из любимых кинофильмов и популярные советские мелодии. Начало в 20:00.На ВДНХ также пройдут бесплатные экскурсии. 6 и 7 августа гиды будут рассказывать историю возникновения выставки. Необходима . В эти же дни в 16:00 и 18:00 состоится экскурсия "Слово о ВДНХ". Гости узнают интересные факты об этом месте. Для посещения также нужно .С более подробной программой можно ознакомиться .