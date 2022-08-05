Макеты машин для детских садов. Ковровчанин Василий Лютницкий покорил сердца детей, их родителей и даже воспитателей изобретательностью и креативом. Для малышей он конструирует

Макеты машин для детских садов. Ковровчанин Василий Лютницкий покорил сердца детей, их родителей и даже воспитателей изобретательностью и креативом. Для малышей он конструирует грузовики советской эпохи, строит игровые домики и песочницы. Все поделки изготовлены бесплатно. Василий готовит их в собственной мастерской. Процесс создания занимает 200 часов. Свою работу Василий записывает на видео. Макеты автомобилей он