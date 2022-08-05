Прокуратура и Роспотребнадзор выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Мэрию Владимира обязали отремонтировать протёкшую крышу Детской школы искусств №4. Прокуратура и Роспотребнадзор выявили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.В художественных классах, кабинетах теории и фортепиано, хореографии, гитары и баяна, а также в коридорах обнаружены многочисленные протечки. Повышенная влажность сорвала образовательный процесс.Надзорное ведомство направило в Октябрьский районный суд иск требованиями к администрации и МКП «ЖКХ» устранить нарушения. Требования прокурора удовлетворены. Власти должны произвести косметический ремонт потолков пострадавших помещений.Решение суда пока не вступило в законную силу.