Ограничения связаны с использованием открытого огня, в том числе приготовлением пищи, сжиганием мусора и веток, разведение костров.

На выходные дни во Владимирской области введут особый противопожарный режим. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.В следующие двое суток, 6 и 7 августа, прогнозируется сухая и жаркая погода. С целью предотвращения ЧС губернатор установит особый противопожарный режим. Ограничения связаны с использованием открытого огня, в том числе приготовлением пищи, сжиганием мусора и веток, разведение костров.Штрафы в этот период составляют от 10 до 800 тысяч рублей. Так, в Собинке за разведение открытого огня местный житель заплатил 10 тысяч рублей.Добавим, что с начала года в регионе произошло порядка 2000 пожаров. При возникновении опасных ситуаций следует незамедлительно звонить: 101 и 112.