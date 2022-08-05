Проблему поднял председатель владимирского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Александр Малышенко.

Прокуратура Владимрской области проверит законность роста цен на мясо. Проблему поднял председатель владимирского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Александр Малышенко.Он уверен, что на увеличение стоимости повлияли ветеринарные и санитарно-ветеринарные услуги, которые оказываются районными станциями по борьбе с болезнями животных и лабораторией департамента ветеринарии. Общественник усмотрел здесь нарушение федерального законодательства и постановлений правительства страны.Как пояснил Малышенко, в нормативных актах указано, что фермерам услуги должны оказываться бесплатно. Неделю назад активист отправил обращение на имя прокурора региона Владислава Малкина. В течение месяца надзорное ведомство должно отреагировать на сигнал.«Требуем разобраться в ситуации и защитить права сельхозпроизводителей», - резюмировал Александр Малышенко.