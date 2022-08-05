Депутат Владимирского горсовета Роман Мусихин может возглавить Совет отцов Владимирской области. Об этом парламентарий рассказал в соцсетях. Комментируя инцидент в Курлово с , он ..

Депутат Владимирского горсовета Роман Мусихин может возглавить Совет отцов Владимирской области. Об этом парламентарий рассказал в соцсетях.Комментируя инцидент в Курлово с , он рассуждал о том, что может сделать для семьи пострадавшего ребёнка.«Всю ночь не спал и думал, как я могу помочь. Не как депутат, а как отец. Может это судьба, но на днях я дал согласие возглавить Совет отцов Владимирской области. Я не представляю, как сейчас тяжело девочке и её родным, но давайте дадим понять, что они не одни. Если кто-то готов помочь, пишите в личку. Буду координировать и распределять обязанности», - сообщил народный избранник.Он также добавил, что как юрист готов подключиться на бесплатной основе.Напомним, что по факту избиения школьницы в Гусь-Хрустальном районе