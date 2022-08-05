Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о доступности школьного образования в столице. Градоначальник выступил на форуме Мой район в Гостином дворе.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о доступности школьного образования в столице. Градоначальник выступил на форуме "Мой район" в Гостином дворе."Важно, чтобы в каждой школе было качественное образование, чтобы наши дети независимо от того, в какой школе и в каком районе они живут, получали бы классное образование и имели возможность поступать в ведущие вузы нашей страны", – сказал Собянин.По его словам, откровенно плохих школ в столице нет. Одни образовательные учреждения лучше, другие хуже, отметил мэр."И сегодня 95% москвичей выбирают школу рядом со своим домом", – уточнил градоначальник.До конца текущего года в Москве за счет средств инвесторов построят около 40 образовательных учреждений, сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра Андрея Бочкарева.Девелоперы планируют сдать в эксплуатацию 24 детских сада и 10 школ, сказал он.В прошлом году инвесторы построили 40 детских садов и школ. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 22 детсада и 17 школ.Всего в Москве за последние 10 лет построили 136 школ и 332 детских сада. Из них 189 возвели за счет инвесторов.