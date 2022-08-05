Сергей Собянин посетил форум Мой район, посвященный вопросам развития Москвы.

Сергей Собянин посетил форум "Мой район", посвященный вопросам развития Москвы.В Гостином Дворе проходит форум "Мой район", перед участниками которого выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о реализуемых в столице проектах комплексного развития. "Мой район" остается главной программой в этом направлении вот уже несколько лет.Во время выступления Собянин отметил, что Москва для местного – это вовсе не достопримечательности, известные на весь мир, а его район. Для горожан важно, какие у них подъезды, дворы, детские сады и школы, станции метро. Жители скалывают свое представление о городе исходя из комфортности среды.Программа "Мой район" объединяет все услуги, досуг, рабочие места, транспорт и многое другое. Она должна удовлетворять самые высокие запросы горожан, считает мэр Москвы. "Это задача, требующая концентрации всех сил и усилий, ресурсов на многие годы, не на один", – отметил Собянин.По его мнению, важно смотреть на тот или иной район столицы глазами местного жителя – обратить внимание на прокладку дорожек, выстроенную систему оказания услуг, благоустроенные дворы, происходящее в промышленных зонах и рядом с торговыми центрами."Качественный, современный район — это качественный и современный город Москва, где мы с вами живем", – сказал градоначальник.В Манеже представлена выставка "", на которой гости смогут узнать, какие задачи реализует Москва. То же самое рассказывается и форуме в Гостином Дворе.Напомним, "Мой район" – это комплексная программа развития городской среды, реализуемая в российской столице. Благодаря проекту условия для жизни в городе становятся более комфортными. Приводятся в порядок дворы и парки, строятся поликлиники, школы, детские сады, спортивные и культурные объекты. Для каждого района разрабатывается индивидуальный план работы, поскольку запросы горожан разнятся.К слову, также Сергей Собянин рассказал о восстановлении зеленых территорий в Москве. По словам мэра, за последние 10 лет в столице реконструировали и создали 886 парков. Подробнее об этом "Дни.ру" ранее.