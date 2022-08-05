В столице за последние 10 лет реконструировали и создали 886 парков, в других мегаполисах за то же время – по три-четыре. О развитии зеленых территорий рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума Мой район.

В столице за последние 10 лет реконструировали и создали 886 парков, в других мегаполисах за то же время – по три-четыре. О развитии зеленых территорий рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе форума "Мой район".Реконструкция столичных парков и создание новых зеленых территорий – одна из самых больших программ, реализованных в Москве за последние годы, отметил градоначальник."Я много читаю, смотрю, слежу, как развиваются другие мегаполисы мира. За лет 10 там появляются три-четыре новых парка. Мы реконструировали и создали 886 парков и зеленых территорий", – уточнил мэр.Сегодня 90% жителей столицы имеют парки и скверы в шаговой доступности, также благоустроено 36 набережных, добавил Собянин.В Москве продолжается реабилитация природных территорий. Ко Дню города планируется привести в порядок парк "". Проект поддержали пользователи портала "Активный гражданин".Также специалисты реабилитируют лесопарк "". Там обустроят дорожки и тропинки, детские и спортивные площадки, павильоны.Зеленые насаждения занимают почти половину территории Москвы. В 2019 году международные эксперты признали российскую столицу самым зеленым мегаполисом мира.