«Т Плюс» провела соревнования профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ). Такие мероприятия компания проводит ..

«Т Плюс» провела соревнования профессионального мастерства оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ). Такие мероприятия компания проводит постоянно для отработки и развития навыков предотвращения нештатных ситуаций и повышения уровня профессиональной подготовки персонала.В конкурсе принимали участие семь команд из Владимирского, Кировского, Нижегородского, Пермского, Самарского, Свердловского и Удмуртского филиалов группы «Т Плюс».Лучший результат показала команда Владимирского филиала «Т Плюс», второе место у энергетиков Кирова, на третьем – Свердловский филиал. Далее в порядке убывания: Самара, Удмуртия, Пермь, Нижний Новгород.«К соревнованиям готовились основательно. Каждый из участников переживал за единое дело, старались все. Общая воля к победе и профессионализм помогли нашей команде», - рассказал капитан Владимирской команды, директор ВлТЭЦ-2 Роман Влащенко.«Соревнования профессионального мастерства в этом году позволили выявить точки роста для каждой из команд. Поздравляю участников с завершением этого значимого события!» - поделился исполняющий обязанности главного судьи соревнований Вячеслав Страхов.Также были определены лучшие в своей специальности:Астафьев Иван Сергеевич (филиал «Владимирский») – победитель в номинации «Начальник смены электростанции».Громков Сергей Евгеньевич (филиал «Кировский») – победитель в номинации «Начальник смены котлотурбинного цеха».Ильин Александр Александрович (филиал «Владимирский») – победитель в номинации «Начальник смены электроцеха».Сальникова Дарья Павловна (филиал «Удмуртский») – победитель в номинации «Начальник смены химического цеха».Никитин Михаил Борисович (филиал «Владимирский») – победитель в номинации «Начальник смены цеха тепловой автоматики и измерения».Агеев Павел Алексеевич (филиал «Владимирский») – победитель в номинации «Машинист энергоблока».