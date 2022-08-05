Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя поселка Балакирево. Сообщается, что у мужчины изъяли 15 свертков с синтетическим наркотиком массой более 7,5 граммов. Как пояснил задержанный,

Сотрудники полиции задержали 39-летнего жителя поселка Балакирево. Сообщается, что у мужчины изъяли 15 свертков с синтетическим наркотиком массой более 7,5 граммов. Как пояснил задержанный, наркотики он потреблял сам, а также распространял бесконтактным способом через тайники-закладки. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу. Прокомментируйте новость у