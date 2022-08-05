Окно потребовалось для монтажа четвёртой балки на первой опоре и бетонирования семи подферменников на 3-й и 7-й опорах.

В Коврове 5 августа с 14 до 17 часов вновь перекроют Павловский мост. Причина всё та же - капремонт сооружения.Как рассказали в службе технического надзора, подрядчик подал заявку в РЖД на перекрытие путепровода с 14 до 17 часов. Окно потребовалось для монтажа четвёртой балки на первой опоре и бетонирования семи подферменников на 3-й и 7-й опорах.Все работы проводятся максимально оперативно. Накануне благодаря слаженным действиям строителей ограничения длились всего один час.