Компания, как это часто водится, не выполнила работы в полном объёме. Как следствие - отсутствие возможности проводить операции в надлежащих условиях.

В Коврове подрядчик оштрафован за срыв сроков ремонта операционного блока ЦГБ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Ранее между Центральной городской больницей и ООО «ЕвроКачество» заключён договор на ремонт помещений операционного блока здания главного корпуса.Контрактом были предусмотрены монтаж спецоборудования, пусконаладочные работы, проверка эффективности вентиляции, ввод в эксплуатацию и обучение персонала. Цена договора превысила 41 млн рублей. Компания, как это часто водится, не выполнила работы в полном объёме. Как следствие - отсутствие возможности проводить операции в надлежащих условиях.На директора фирмы завели дело. Руководителя оштрафовали на 260 тысяч рублей. По результатам прокурорской проверки приняты меры к завершению работ. Сейчас они выполнены на 90%.