Речь о церебральной ангиографии с тромбэкстракцией.

В сосудистом центре Ковровской центральной городской больницы внедрена новая технология лечения больных при ишемическом инсульте. Речь о церебральной ангиографии с тромбэкстракцией.Тромбэкстракция – извлечение тромба из повреждённой артерии. Благодаря этому способу кровоток может полностью восстановиться, как и поражённый участок головного мозга.«В медучреждении уже прооперировано шесть пациентов с острым ишемическим инсультом, четверо из них выписаны на амбулаторное лечение. Все пациенты проходят медицинскую реабилитацию», - рассказал главврач ЦГБ Коврова Антон Зинченко.Операции проводит завотделением рентгенохирургических методов лечения и диагностики, эндоваскулярный хирург Алексей Поляков. Он прошёл курсы в Российском научном центре хирургии им. академика Б.В. Петровского и Национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина.