Обвиняемого заключили под стражу. Фигурант признался в убийстве. Дело передано в Петушинский районный суд для рассмотрения.

Жителя Петушков осудят за убийство жены. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, 18 июня 46-летний мужчина пришел домой пьяным. Из-за претензий супруги между благоверными началась ругань. Глава семейства взял со стола кухонный нож и нанёс им несколько ударов своей возлюбленной.От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Зарезав жену, супруг отправился дальше распивать спиртное. Налакавшись «смелой воды», он заявил о случившемся в полицию.Обвиняемого заключили под стражу. Фигурант признался в убийстве. Дело передано в Петушинский районный суд для рассмотрения.