Снова жара. 6 и 7 августа в регионе прогнозируется сухая и жаркая погода. В это время возрастает угроза природных и техногенных пожаров. Власти Владимирской области устанавливают особый

Снова жара. 6 и 7 августа в регионе прогнозируется сухая и жаркая погода. В это время возрастает угроза природных и техногенных пожаров. Власти Владимирской области устанавливают особый противопожарный режим. На время его действия возрастают штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф на физическое лицо составит от 10 до 20