Алла Пугачева приобрела во владимирской компании барокамеру для омоложения за 2,9 млн рублей, которую из-за санкций не могут доставить Примадонне в Израиль. Об этом 5 августа рассказал

Алла Пугачева приобрела во владимирской компании барокамеру для омоложения за 2,9 млн рублей, которую из-за санкций не могут доставить Примадонне в Израиль. Об этом 5 августа рассказал telegram-канал Mash. Целых три месяца владимирский ИП Никольский Евгений Николаевич, судя по опубликованным СМИ документам, из-за проблем с логистикой не может отправить кислородную барокамеру в израильскую Кейсарию. Алла