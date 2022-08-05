В городе уже трудятся более 40 наших земляков, которые восстанавливают разрушенную школу, ремонтируют крыши зданий.

Владимирская область направила для восстановления подшефного Докучаевска 7 единиц строительной и погрузочной техники. Из Владимира в ДНР отправился очередной гуманитарный конвой. В его составе: автокран, комбинированная дорожная машина, фронтальный и мини-погрузчики, автовышка и внедорожник.В городе уже трудятся более 40 наших земляков, которые восстанавливают разрушенную школу, ремонтируют крыши зданий. Владимирские специалисты помогут подготовить Докучаевск к зиме. К новому учебному году 33-ий регион отправит дополнительную партию учебников.Добавим, что стройматериалы отправляются на Донбасс ежедневно.