Городские дорожники обновляют “лежачих полицейских” у учебных заведений. В частности, речь идет об искусственных неровностях в районе лицея № 14, у детских садов №1, №35 и №116.

Городские дорожники обновляют “лежачих полицейских” у учебных заведений. В частности, речь идет об искусственных неровностях в районе лицея № 14, у детских садов №1, №35 и №116. Продолжаются работы по обновлению дорожной разметки, обозначений пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!