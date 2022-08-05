Им стал коммунист Антон Сидорко.

Антон Сидорко зарегистрирован пятым кандидатом в губернаторы Владимирской области. Сегодня прошло заседание Облизбиркома, на котором комиссия решила допустить лидера владимирских коммунистов до выборов.При проверке документов установлено, что из 129 подписей муниципальных депутатов 33-го региона одна оказалась недействительной. Ранее подписавший бумагу парламентарий уже отдал свой голос другому претенденту.«Требования к представлению сведений о потенциальных сенаторах соблюдены», - рассказали в пресс-службе реготделения КПРФ редакции «33Live.Ru».Теперь вновь испечённый кандидат намерен собрать своих сторонников и обсудить предвыборную программу.Напомним, что всего в бюллетене будет . Голосование состоится с 9 по 11 сентября.